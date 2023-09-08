Лавров заявил, что России не нужны продвигаемые на парадах ценности Запада

«Если это то, что мы видим порой на парадах в европейских столицах, если они хотят православных, мусульман, буддистов, индуистов к этим ценностям подтягивать, то нам ничего этого не надо. Пускай сами себя забавляют, а нас оставят в покое», – сказал он (цитата по ТАСС).