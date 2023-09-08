Лавров заявил, что России не нужны продвигаемые на парадах ценности Запада
России не нужны западные ценности, которые продвигаются на парадах в европейских столицах. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в Бангладеш.
«Если это то, что мы видим порой на парадах в европейских столицах, если они хотят православных, мусульман, буддистов, индуистов к этим ценностям подтягивать, то нам ничего этого не надо. Пускай сами себя забавляют, а нас оставят в покое», – сказал он (цитата по ТАСС).
Лавров также отметил, что западную демократию отличает агрессивная подача.
Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно обращал внимание на то, что Запад пытается навязать остальным народам свои ценности. Во время пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2022 г. глава государства отметил, что западные страны стремятся «расширить рынки сбыта для своей продукции», навязывая потребительские стереотипы и унифицирование.
В ноябре он заявил, что целью Запада является ослабить Россию и «раскачать» ее суверенитет. По его словам, западные страны «искажают историю, насаждают мифы и размывают ценности». В ходе послания Федеральному собранию Путин отмечал, что власти западных стран насаждают новые ценности и своим народам. «Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. Извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки», – сказал он.