Минобороны Дании сообщило о доставке 10 танков Leopard 1 на Украину

«10 танков Leopard 1 уже находятся на Украине и еще больше в пути. Таким образом, они могут стать частью наступления, с которым украинцы продолжают идти», – говорится в сообщении оборонного министерства. Там добавили, что подготовка экипажей проходит в Германии.