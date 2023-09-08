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Минобороны Дании сообщило о доставке 10 танков Leopard 1 на Украину

Ведомости

На территорию Украины поступили 10 датских танков Leopard 1, сообщили в пресс-службе минобороны Дании.

«10 танков Leopard 1 уже находятся на Украине и еще больше в пути. Таким образом, они могут стать частью наступления, с которым украинцы продолжают идти», – говорится в сообщении оборонного министерства. Там добавили, что подготовка экипажей проходит в Германии.

«Совместно с Германией Дания поставляет Украине почти 100 танков», – заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, его слова приводит пресс-служба министерства.

Ранее по теме: Дания совместно с Германией поставит на Украину 80 танков Leopard 1

Ранее сообщалось, что на поставку танков, боеприпасов и обучение украинских солдат власти Дании выделили 1 млрд датских крон (около $1,5 млн). Эквивалентную 1 млрд датских крон сумму выделило для этих целей также правительство Германии. В мае Поульсен сообщал, что Дания совместно с Германией поставит на Украину 80 танков Leopard 1.

В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия собирается нарастить поставки отремонтированных Leopard 1A5 на Украину.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию в зоне спецоперации, но «добавят проблем» для Украины. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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