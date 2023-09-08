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Политика

Генсек ООН усомнился в скором мирном разрешении конфликта на Украине

Ведомости

Мирное разрешение конфликта на Украине не предвидится в ближайшее время, так как стороны «решили продолжать». Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт», – заявил Гутерреш (цитата по «РИА Новости»).

Гутерреш призвал не винить организацию за действия ее членов и не делать из ООН «козла отпущения». Страны – члены ООН должны нести ответственность за свои поступки, добавил он.

Ранее по теме: Эрдоган заявил об отсутствии перспектив мира на Украине «на горизонте»

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никаких перспектив для достижения мира на Украине на горизонте не просматривается. При этом он выразил надежду, что конфликт «как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права».

Российские власти ранее указывали на невозможность переговоров с Украиной из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам, чего, по его словам, нельзя сказать об Украине. Как отметил представитель Кремля, Киев сохраняет «непримиримую позицию», даже находясь «в достаточно непростой ситуации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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