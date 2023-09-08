Генсек ООН усомнился в скором мирном разрешении конфликта на Украине

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никаких перспектив для достижения мира на Украине на горизонте не просматривается. При этом он выразил надежду, что конфликт «как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права».