Польша продлит запрет на ввоз зерна с Украины вне зависимости от решения ЕС
Польша в одностороннем порядке продлит после 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, если Еврокомиссия (ЕК) не примет такое решение сама. Об этом сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий.
«Интересы польского фермера для нас важнее всего. Либо в среду комиссия примет дальнейший запрет на ввоз зерна, либо мы продлим его сами», – приводит его слова «Польское радио».
Премьер подчеркнул, что Варшава говорит «нет» попыткам дестабилизировать польский рынок, но поддерживает сохранение транзита поставок через Польшу в третьи страны, объемы которого с мая по июль выросли на 31,5% в годовом выражении.
Ранее в июле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию, согласно которой запрет на импорт зерна с Украины будет продлен после 15 сентября. Польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус тогда пояснил, что ограничение на импорт зерна с Украины принесло «неожиданно положительный эффект» в виде роста объема транзита. В частности, если в марте через Польшу в другие страны было направлено только 120 000 т пшеницы, то после введения запрета на импорт в июне – 260 000 т.
2 мая Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза. В начале июня ЕК продлила этот запрет до 15 сентября.