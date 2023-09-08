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Политика

Польша продлит запрет на ввоз зерна с Украины вне зависимости от решения ЕС

Ведомости

Польша в одностороннем порядке продлит после 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, если Еврокомиссия (ЕК) не примет такое решение сама. Об этом сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Интересы польского фермера для нас важнее всего. Либо в среду комиссия примет дальнейший запрет на ввоз зерна, либо мы продлим его сами», – приводит его слова «Польское радио».

Премьер подчеркнул, что Варшава говорит «нет» попыткам дестабилизировать польский рынок, но поддерживает сохранение транзита поставок через Польшу в третьи страны, объемы которого с мая по июль выросли на 31,5% в годовом выражении.

Ранее в июле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию, согласно которой запрет на импорт зерна с Украины будет продлен после 15 сентября. Польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус тогда пояснил, что ограничение на импорт зерна с Украины принесло «неожиданно положительный эффект» в виде роста объема транзита. В частности, если в марте через Польшу в другие страны было направлено только 120 000 т пшеницы, то после введения запрета на импорт в июне – 260 000 т.

Ранее по теме: Пять стран ЕС потребуют продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года

2 мая Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза. В начале июня ЕК продлила этот запрет до 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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