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Политика

Небензя: референдумы в новых регионах прошли в соответствии с международным правом

Ведомости

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли в соответствии с международным правом, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Подавляющее большинство проголосовавших – 99% в ДНР, 98% в ЛНР, 93% в Запорожской области, 87% в Херсонской области – сделали осознанный и свободный выбор в пользу нашей страны», – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН (цитата по ТАСС).

По его словам, «более сотни» наблюдателей из Италии, Германии, Венесуэлы, Латвии также признали их итоги легитимными.

Регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. В конце мая Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Сейчас, с 8 по 10 сентября, на новых территориях впервые проводятся российские выборы.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы безопасности избирателей. В частности, сегодня была эвакуирована комиссия в Херсонской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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