Небензя: референдумы в новых регионах прошли в соответствии с международным правом
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли в соответствии с международным правом, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Подавляющее большинство проголосовавших – 99% в ДНР, 98% в ЛНР, 93% в Запорожской области, 87% в Херсонской области – сделали осознанный и свободный выбор в пользу нашей страны», – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН (цитата по ТАСС).
По его словам, «более сотни» наблюдателей из Италии, Германии, Венесуэлы, Латвии также признали их итоги легитимными.
Регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. В конце мая Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Сейчас, с 8 по 10 сентября, на новых территориях впервые проводятся российские выборы.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы безопасности избирателей. В частности, сегодня была эвакуирована комиссия в Херсонской области.