Небензя: референдумы в новых регионах прошли в соответствии с международным правом

Регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. В конце мая Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Сейчас, с 8 по 10 сентября, на новых территориях впервые проводятся российские выборы.