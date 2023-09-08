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МАГАТЭ сообщило о сокращении персонала на Запорожской АЭС

Ведомости

Запорожская АЭС сократит количество персонала на станции из-за активизации военных действий в регионе. Об этом сообщили в Международном агентстве ООН по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Группа МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС решила временно сократить количество персонала на объекте до минимального уровня в течение следующих нескольких дней из-за опасений по поводу более высокого риска военных действий в этом районе», – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что эксперты организации, которые находятся на ЗАЭС, слышали многочисленные взрывы за последнюю неделю. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, это может быть признаком усиления военной активности в регионе, которая представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности. Уточняется, что сама станция не была повреждена.

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На ЗАЭС сообщили группе экспертов МАГАТЭ, что 7 сентября беспилотники нанесли новые удары по Энергодару, в котором проживают сотрудники станции со своими семьями. Информация о погибших в результате произошедшего не поступала.

31 августа Минобороны РФ сообщило, что Украина устроила провокацию во время ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ. На пути их маршрута имитировали взрывы боеприпасов. В министерстве рассказали, что для безопасности экспертов в радиусе 1 км от разрушенного моста у города Васильевки – места перехода наблюдателей – объявили режим прекращения огня. В Минобороны подчеркнули, что российские военные, несмотря на провокацию, неукоснительно соблюдали этот режим.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Россия контролирует станцию с конца февраля 2022 г. ЗАЭС и город Энергодар, в котором она расположена, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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