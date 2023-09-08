МАГАТЭ сообщило о сокращении персонала на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС сократит количество персонала на станции из-за активизации военных действий в регионе. Об этом сообщили в Международном агентстве ООН по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Группа МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС решила временно сократить количество персонала на объекте до минимального уровня в течение следующих нескольких дней из-за опасений по поводу более высокого риска военных действий в этом районе», – говорится в сообщении.
В МАГАТЭ отметили, что эксперты организации, которые находятся на ЗАЭС, слышали многочисленные взрывы за последнюю неделю. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, это может быть признаком усиления военной активности в регионе, которая представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности. Уточняется, что сама станция не была повреждена.
На ЗАЭС сообщили группе экспертов МАГАТЭ, что 7 сентября беспилотники нанесли новые удары по Энергодару, в котором проживают сотрудники станции со своими семьями. Информация о погибших в результате произошедшего не поступала.
31 августа Минобороны РФ сообщило, что Украина устроила провокацию во время ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ. На пути их маршрута имитировали взрывы боеприпасов. В министерстве рассказали, что для безопасности экспертов в радиусе 1 км от разрушенного моста у города Васильевки – места перехода наблюдателей – объявили режим прекращения огня. В Минобороны подчеркнули, что российские военные, несмотря на провокацию, неукоснительно соблюдали этот режим.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Россия контролирует станцию с конца февраля 2022 г. ЗАЭС и город Энергодар, в котором она расположена, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.