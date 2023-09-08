МАГАТЭ сообщило о сокращении персонала на Запорожской АЭС

В МАГАТЭ отметили, что эксперты организации, которые находятся на ЗАЭС, слышали многочисленные взрывы за последнюю неделю. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, это может быть признаком усиления военной активности в регионе, которая представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности. Уточняется, что сама станция не была повреждена.