Минобороны РФ: Украина устроила провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ
Украина устроила провокацию во время ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). На пути их маршрута имитировали взрывы боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны России.
Безопасность ротации обеспечили российские военные. Для этого в радиусе 1 км от разрушенного моста у города Васильевки – места перехода наблюдателей – объявили режим прекращения огня. В Минобороны подчеркнули, что российские военные, несмотря на провокацию, неукоснительно соблюдали этот режим.
В состав миссии вошли пять инспекторов. Они будут наблюдать и оценивать состояние безопасности ЗАЭС.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Россия контролирует станцию с конца февраля 2022 г. По сообщениям российской стороны, ЗАЭС и город Энергодар, в котором она расположена, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.