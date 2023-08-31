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Минобороны РФ: Украина устроила провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ

Ведомости

Украина устроила провокацию во время ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). На пути их маршрута имитировали взрывы боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны России.

Безопасность ротации обеспечили российские военные. Для этого в радиусе 1 км от разрушенного моста у города Васильевки – места перехода наблюдателей – объявили режим прекращения огня. В Минобороны подчеркнули, что российские военные, несмотря на провокацию, неукоснительно соблюдали этот режим.

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В состав миссии вошли пять инспекторов. Они будут наблюдать и оценивать состояние безопасности ЗАЭС.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Россия контролирует станцию с конца февраля 2022 г. По сообщениям российской стороны, ЗАЭС и город Энергодар, в котором она расположена, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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