Минобороны РФ: Украина устроила провокацию во время ротации инспекторов МАГАТЭ

Безопасность ротации обеспечили российские военные. Для этого в радиусе 1 км от разрушенного моста у города Васильевки – места перехода наблюдателей – объявили режим прекращения огня. В Минобороны подчеркнули, что российские военные, несмотря на провокацию, неукоснительно соблюдали этот режим.