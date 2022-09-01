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Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что за часы работы на ЗАЭС увидел «ключевые вещи»

Ведомости

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что за несколько часов работы на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) ему удалось собрать достаточно важной информации и увидеть «ключевые вещи», сообщает «РИА Новости».

«Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел», — сказал Гросси.

Несколько часов назад группа инспекторов МАГАТЭ прибыла на территорию ЗАЭС. Кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 мск. До этого украинская сторона продолжала вести обстрел Энергодара, где расположена атомная электростанция.

Ранее сегодня глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что были взяты в плен трое украинских диверсантов, которые попытались захватить Запорожскую АЭС. Двое из них в критическом состоянии. Кроме того, утром 1 сентября глава ВГА Энергодара Александр Волга заявил, что ВСУ также предприняли попытку высадки десанта в районе города на подконтрольной России территории Запорожской области. Сам Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек.

Миссия МАГАТЭ из 14 специалистов, возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, прибыла в Киев накануне. По информации The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей на станции.

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Ранее по теме: В Запорожской области сообщили о взятии в плен троих диверсантов при попытке захвата ЗАЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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