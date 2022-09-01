Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что за часы работы на ЗАЭС увидел «ключевые вещи»
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что за несколько часов работы на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) ему удалось собрать достаточно важной информации и увидеть «ключевые вещи», сообщает «РИА Новости».
«Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел», — сказал Гросси.
Несколько часов назад группа инспекторов МАГАТЭ прибыла на территорию ЗАЭС. Кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 мск. До этого украинская сторона продолжала вести обстрел Энергодара, где расположена атомная электростанция.
Ранее сегодня глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что были взяты в плен трое украинских диверсантов, которые попытались захватить Запорожскую АЭС. Двое из них в критическом состоянии. Кроме того, утром 1 сентября глава ВГА Энергодара Александр Волга заявил, что ВСУ также предприняли попытку высадки десанта в районе города на подконтрольной России территории Запорожской области. Сам Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек.
Миссия МАГАТЭ из 14 специалистов, возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, прибыла в Киев накануне. По информации The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей на станции.
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