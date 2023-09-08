Гутерриш: подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT можно в течение 30 дней
Дочернюю компанию Россельхозбанка можно в течение 30 дней подключить к международной платежной системе SWIFT. Речь идет о зарегистрированной в Люксембурге корпорации РСХБ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальное письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
«SWIFT подтвердила, что RSHB Capital S.A. сможет подать заявку на членство и доступ для операций с продуктами питания и удобрениями, исходя из ее текущего статуса эмитента долговых ценных бумаг. <...> SWIFT одобрила ускоренный процесс подачи заявки, поэтому доступ можно получить в течение 30 дней», — отметил генсек ООН в документе.
Гутерриш предложил РСХБ роль посредника между глобальными финансовыми институтами и офисом Россельхозбанка в Москве. «Дочка» сможет передавать и получать платежную информациею через SWIFT, а затем проводить эти данные в российской системе обмена финансовыми сообщениями.
Предложение связано с попыткой ООН вернуть Россию в зерновую сделку. Но несмотря на обращение генсека ООН к главе МИД России, власти Евросоюза ранее заявляли, что не станут снимать санкции с Россельхозбанка, чтобы его можно было переподключить к SWIFT.
6 сентября МИД России сообщил, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре предложения для возобновления участия России в зерновой сделке: SWIFT для «дочки» Россельхозбанка, создание страховой платформы для российских судов, разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений, а также налаживание доступа судов РФ в европейские порты. От российской стороны ООН ждет гарантий восстановления черноморской инициативы. В министерстве назвали эти меры паллиативными, призванными создать только видимость работы, а не ведущими к снятию санкций.