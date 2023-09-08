Евросоюз ищет пути вернуть Россию в зерновую сделку

Зерновую сделку заключили представители Турции и ООН с одной стороны и представители России и Украины – с другой 22 июля 2022 г. В рамках переговоров Москва и Киев подписали два соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется, и 17 июля Россия покинула черноморскую инициативу.