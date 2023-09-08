Евросоюз ищет пути вернуть Россию в зерновую сделку
Евросоюз ищет пути для возвращения Москвы в зерновую сделку, рассказал журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
В ходе брифинга его спросили, готова ли Еврокомиссия выполнить требования Москвы для возобновления действия черноморской инициативы.
«Конечно, мы работаем с партнерами и поддерживаем их усилия, чтобы найти способы вернуть Россию в зерновую сделку», – ответил Стано (цитата по ТАСС).
На уточняющий вопрос, знала ли Еврокомиссия о письме генсека ООН Антониу Гутерриша российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову по зерновой сделке, Стано ответил отрицательно, добавив, что ЕС поддерживает усилия других сторон по возобновлению соглашения.
6 сентября МИД России сообщил, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре предложения: SWIFT для «дочки» Россельхозбанка, создание страховой платформы для российских судов, разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений, а также налаживание доступа судов РФ в европейские порты. От российской стороны ООН ждет гарантий восстановления черноморской инициативы. В министерстве назвали эти меры паллиативными, призванными создать только видимость работы, а не ведущими к снятию санкций.
8 сентября газета Bild со ссылкой на письмо Гутерриша заявила, что реализация этих предложений приведет к выполнению всех требований, которые ранее озвучивала Москва. По мнению генсека ООН, с помощью них есть возможность восстановить сделку.
Зерновую сделку заключили представители Турции и ООН с одной стороны и представители России и Украины – с другой 22 июля 2022 г. В рамках переговоров Москва и Киев подписали два соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется, и 17 июля Россия покинула черноморскую инициативу.