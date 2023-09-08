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Евросоюз ищет пути вернуть Россию в зерновую сделку

Ведомости

Евросоюз ищет пути для возвращения Москвы в зерновую сделку, рассказал журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

В ходе брифинга его спросили, готова ли Еврокомиссия выполнить требования Москвы для возобновления действия черноморской инициативы.

«Конечно, мы работаем с партнерами и поддерживаем их усилия, чтобы найти способы вернуть Россию в зерновую сделку», – ответил Стано (цитата по ТАСС).

На уточняющий вопрос, знала ли Еврокомиссия о письме генсека ООН Антониу Гутерриша российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову по зерновой сделке, Стано ответил отрицательно, добавив, что ЕС поддерживает усилия других сторон по возобновлению соглашения.

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6 сентября МИД России сообщил, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре предложения: SWIFT для «дочки» Россельхозбанка, создание страховой платформы для российских судов, разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений, а также налаживание доступа судов РФ в европейские порты. От российской стороны ООН ждет гарантий восстановления черноморской инициативы. В министерстве назвали эти меры паллиативными, призванными создать только видимость работы, а не ведущими к снятию санкций.

8 сентября газета Bild со ссылкой на письмо Гутерриша заявила, что реализация этих предложений приведет к выполнению всех требований, которые ранее озвучивала Москва. По мнению генсека ООН, с помощью них есть возможность восстановить сделку.

Зерновую сделку заключили представители Турции и ООН с одной стороны и представители России и Украины – с другой 22 июля 2022 г. В рамках переговоров Москва и Киев подписали два соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется, и 17 июля Россия покинула черноморскую инициативу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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