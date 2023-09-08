В ООН заявили, что не просят снять санкции с России ради зерновой сделки
ООН не добивается снятия санкций с России для возобновления зерновой сделки, заявил заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
Ранее газета Bild сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил подключить к системе расчетов SWIFT «дочку» Россельхозбанка, создать структуру для страхования экспорта российских продовольствия и удобрений, разблокировать грузы удобрений из РФ в портах Евросоюза и др.
«Интерпретация информации в статье Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно», – сказал зампред (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что Гутерриш «начал прилагать усилия» по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки еще год назад. «Важно помнить, что российские продовольствие и удобрения исключены из санкционных режимов», – добавил Хак. В Еврокомиссии также рассказывали Bild, что санкции предусматривают исключения, позволяющие российским судам заходить в европейские порты для покупки или импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. При этом ограничения в отношении судов и их страхования, а также российских банков, которые проводят платежи, сохраняются, что не позволяет осуществлять такие поставки на практике.
17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Москва объяснила это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.
4 сентября в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин отмечал, что Россия будет готова рассмотреть возможность реанимировать сделку, «как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции».