В ООН заявили, что не просят снять санкции с России ради зерновой сделки

Он уточнил, что Гутерриш «начал прилагать усилия» по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки еще год назад. «Важно помнить, что российские продовольствие и удобрения исключены из санкционных режимов», – добавил Хак. В Еврокомиссии также рассказывали Bild, что санкции предусматривают исключения, позволяющие российским судам заходить в европейские порты для покупки или импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. При этом ограничения в отношении судов и их страхования, а также российских банков, которые проводят платежи, сохраняются, что не позволяет осуществлять такие поставки на практике.