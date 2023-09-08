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В ООН заявили, что не просят снять санкции с России ради зерновой сделки

Ведомости

ООН не добивается снятия санкций с России для возобновления зерновой сделки, заявил заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Ранее газета Bild сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил подключить к системе расчетов SWIFT «дочку» Россельхозбанка, создать структуру для страхования экспорта российских продовольствия и удобрений, разблокировать грузы удобрений из РФ в портах Евросоюза и др.

«Интерпретация информации в статье Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно», – сказал зампред (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что Гутерриш «начал прилагать усилия» по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки еще год назад. «Важно помнить, что российские продовольствие и удобрения исключены из санкционных режимов», – добавил Хак. В Еврокомиссии также рассказывали Bild, что санкции предусматривают исключения, позволяющие российским судам заходить в европейские порты для покупки или импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. При этом ограничения в отношении судов и их страхования, а также российских банков, которые проводят платежи, сохраняются, что не позволяет осуществлять такие поставки на практике.

Ранее по теме: Украина начала поставлять зерно через порты Хорватии

17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Москва объяснила это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.

4 сентября в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин отмечал, что Россия будет готова рассмотреть возможность реанимировать сделку, «как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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