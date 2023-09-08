Минюст внес солиста группы «Порнофильмы» Котлярова в список иноагентов
Минюст РФ внес в реестр иноагентов шесть человек, в том числе солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова, следует из сообщения министерства.
Минюст уточнил, что Котляров выступал в поддержку Украины и формировал антироссийские взгляды, негативно высказывался в отношении россиян. Также он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, добавили в министерстве.
Кроме того, в перечень попал журналист Андрей Мальгин, который, как утверждает Минюст, формировал «негативный образ России и Вооруженных сил РФ» и открыто поддерживал украинскую армию. Он также работает в СМИ, которое признано иноагентом, проживает за границей, добавили в ведомстве. В реестр включен также журналист Мумин Шакиров, который является сотрудником СМИ-иноагента.
Иноагентом признан социолог Николай Митрохин, который, по версии Минюста, взаимодействовал с иностранными агентами, а также является сотрудником исследовательского центра в Германии. В реестр попали член федерального политсовета партии «Парнас» Наталья Пелевина и депутат из Тульской области Ольга Подольская, которая участвовала в иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной в России.
Минюст регулярно обновляет перечень иноагентов. Предыдущий раз 1 сентября в него был внесен лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также экономист, профессор Чикагского университета и бывший проректор Российской экономической школы (РЭШ) Константин Сонин, бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, экс-участник Comedy Club Руслан Белый и др.