Минюст внес солиста группы «Порнофильмы» Котлярова в список иноагентов

Кроме того, в перечень попал журналист Андрей Мальгин, который, как утверждает Минюст, формировал «негативный образ России и Вооруженных сил РФ» и открыто поддерживал украинскую армию. Он также работает в СМИ, которое признано иноагентом, проживает за границей, добавили в ведомстве. В реестр включен также журналист Мумин Шакиров, который является сотрудником СМИ-иноагента.