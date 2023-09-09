Африканский союз присоединился к G20 в качестве постоянного члена

6 сентября «Ведомости» со ссылкой на представителя президента России в G20 Светлану Лукаш писали, что на саммите планируется принятие Африканского союза в члены «группы двадцати». Кроме того, за включение АС в «двадцатку» выступал Моди. Reuters затем писал, что Афросоюз может войти в G20 только в следующем году, он получит статус постоянного члена.