Африканский союз присоединился к G20 в качестве постоянного члена
Африканский союз (АС) становится постоянным членом G20, сообщил в ходе саммита «двадцатки» официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
«За «Большую двадцатку», которая будет более инклюзивной и более активной в интересах глобального Юга! Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло приглашает председателя Африканского союза, президента Коморских островов Азали Ассумани присоединиться к другим лидерам «Большой двадцатки», поскольку Африканский союз становится постоянным членом G20. Ключевой результат G20», – написал также Багчи на платформе X (бывшая Twitter).
6 сентября «Ведомости» со ссылкой на представителя президента России в G20 Светлану Лукаш писали, что на саммите планируется принятие Африканского союза в члены «группы двадцати». Кроме того, за включение АС в «двадцатку» выступал Моди. Reuters затем писал, что Афросоюз может войти в G20 только в следующем году, он получит статус постоянного члена.
В марте 2023 г. на саммите министров иностранных дел G20 глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его коллеги по «двадцатке» предварительно согласовали включение АС на правах полноправного члена по аналогии с ЕС.
Саммит G20 проходит 9-10 сентября в Нью-Дели под председательством Индии. Ранее «Ведомости» писали, что в этом году страны-участницы могут впервые не согласовать совместный документ из-за ряда противоречий между ними, в частности, по вопросам мировой политики и климата.