СМИ: Африканский союз сможет вступить в G20 только в 2024 году

Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели под председательством Индии. Ранее «Ведомости» писали, что в этом году страны-участницы могут впервые не согласовать совместный документ из-за ряда противоречий между ними, в частности, по вопросам мировой политики и климата.