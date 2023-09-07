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СМИ: Африканский союз сможет вступить в G20 только в 2024 году

Ведомости

Африканский союз (АС) может войти в G20 только в следующем году, сообщил Reuters со ссылкой на индийский источник.

Союз получит статус постоянного члена – такой же статус, как отмечает агентство, закреплен за Европейским союзом. Информацию агентства подтвердили в Афросоюзе.

6 сентября «Ведомости» со ссылкой на представителя президента России в G20 Светлану Лукаш писали, что на саммите планируется принятие Африканского союза в члены «группы двадцати». Кроме того, за включение АС в «двадцатку» выступал премьер-министр председательствующей в G20 Индии Нарендра Моди.

Ранее по теме: ЕС намерен затронуть тему продовольственной безопасности на саммите G20

Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели под председательством Индии. Ранее «Ведомости» писали, что в этом году страны-участницы могут впервые не согласовать совместный документ из-за ряда противоречий между ними, в частности, по вопросам мировой политики и климата. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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