СМИ: Африканский союз сможет вступить в G20 только в 2024 году
Африканский союз (АС) может войти в G20 только в следующем году, сообщил Reuters со ссылкой на индийский источник.
Союз получит статус постоянного члена – такой же статус, как отмечает агентство, закреплен за Европейским союзом. Информацию агентства подтвердили в Афросоюзе.
6 сентября «Ведомости» со ссылкой на представителя президента России в G20 Светлану Лукаш писали, что на саммите планируется принятие Африканского союза в члены «группы двадцати». Кроме того, за включение АС в «двадцатку» выступал премьер-министр председательствующей в G20 Индии Нарендра Моди.
Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели под председательством Индии. Ранее «Ведомости» писали, что в этом году страны-участницы могут впервые не согласовать совместный документ из-за ряда противоречий между ними, в частности, по вопросам мировой политики и климата.