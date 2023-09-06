Африканский союз станет членом G20 на саммите в Дели

По ее словам, Москва одной из первых поддержала соответствующую заявку, поданную в 2022 г. президентом Сенегала и председателем АС Маки Салем с призывом к лидерам G20 повысить статус организации с наблюдателя до полноправного члена. «Россия считает, что реализация инициативы африканских государств будет способствовать укреплению позиций стран мирового большинства и интересов глобального Юга», – сказала Лукаш. Шерпа России в G20 напомнила, что президент России Владимир Путин также публично поддержал заявку АС на прошедшем в конце июля 2023 г. в Санкт-Петербурге саммите «Россия – Африка».