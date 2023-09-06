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Африканский союз станет членом G20 на саммите в Дели

С этим согласны Индия, Россия и ЕС
Илья Лакстыгал
KABIR JHANGIANI / NurPhoto via AFP

Принятие Африканского союза (АС) в члены «Группы двадцати» (G20) планируется на 18-м саммите объединения в Дели 9–10 сентября. Пункт об этом включен в разрабатываемый проект итоговой декларации лидеров группы. Об этом «Ведомостям» сообщила представитель президента России (шерпа) в G20 Светлана Лукаш.

По ее словам, Москва одной из первых поддержала соответствующую заявку, поданную в 2022 г. президентом Сенегала и председателем АС Маки Салем с призывом к лидерам G20 повысить статус организации с наблюдателя до полноправного члена. «Россия считает, что реализация инициативы африканских государств будет способствовать укреплению позиций стран мирового большинства и интересов глобального Юга», – сказала Лукаш. Шерпа России в G20 напомнила, что президент России Владимир Путин также публично поддержал заявку АС на прошедшем в конце июля 2023 г. в Санкт-Петербурге саммите «Россия – Африка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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