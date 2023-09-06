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Политика

ЕС намерен затронуть тему продовольственной безопасности на саммите G20

Ведомости

В центре внимания участников саммита G20 может быть вопрос продовольственной безопасности, заявил представитель Евросоюза в Брюсселе.

«Продовольственная безопасность будет ключевым вопросом с африканскими партнерами и в рамках "двадцатки". У нас есть список встреч и нет табу в плане проведения встреч. Мы открыты к любым форматам», – сказал он (цитата по ТАСС).

Кроме того, по заявлению представителя, если состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, то будет затронута и зерновая сделка.

Как прошли переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

О возобновлении зерновой сделки договориться пока не удалось

4 сентября в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и Эрдогана. Основной темой обсуждения было зерновое соглашение, которое Россия покинула 17 июля. Путин отмечал, что Россия будет готова рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, «как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции».

Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели под председательством Индии. Мероприятия не посетят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Россию на саммите представит делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Китай – премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Ранее представитель президента России (шерпа) в G20 Светлана Лукаш сообщила «Ведомостям», что на саммите планируется принятие Африканского союза в члены «Группы двадцати».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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