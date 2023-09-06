ЕС намерен затронуть тему продовольственной безопасности на саммите G20
В центре внимания участников саммита G20 может быть вопрос продовольственной безопасности, заявил представитель Евросоюза в Брюсселе.
«Продовольственная безопасность будет ключевым вопросом с африканскими партнерами и в рамках "двадцатки". У нас есть список встреч и нет табу в плане проведения встреч. Мы открыты к любым форматам», – сказал он (цитата по ТАСС).
Кроме того, по заявлению представителя, если состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, то будет затронута и зерновая сделка.
4 сентября в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и Эрдогана. Основной темой обсуждения было зерновое соглашение, которое Россия покинула 17 июля. Путин отмечал, что Россия будет готова рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, «как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции».
Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели под председательством Индии. Мероприятия не посетят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Россию на саммите представит делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Китай – премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Ранее представитель президента России (шерпа) в G20 Светлана Лукаш сообщила «Ведомостям», что на саммите планируется принятие Африканского союза в члены «Группы двадцати».