Оппозиция Польши пообещала властям трибунал в случае победы на выборах
Представители крупнейшей оппозиционной либерально-консервативной партии Польши «Гражданская платформа» заявили, что в случае победы на парламентских выборах постараются привлечь к ответственности «всех тех, кто нарушил Конституцию и верховенство закона». Об этом говорится в предвыборной программе партии.
Партия планирует привлечь к ответственности президента Анджея Дуду, премьера Матеуша Моравецкого и других высокопоставленных лиц. Оппозиция пообещала, что в случае победы на выборах отдаст их под трибунал.
По заявлениям представителей «Гражданской платформы», представители нынешнего правительства несут ответственность за преступления. Из предвыборной программы партии следует, что Дуду обвиняют в отказе принять присягу трех судей Конституционного суда. Моравецкий, по данным партии, должен понести ответственность за незаконное использование почты во время выборов.
Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. На выборах поляки изберут 460 депутатов и 100 сенаторов. Основными конкурентами будут «Право и справедливость» и «Гражданская платформа». Помимо лидирующих партий в голосовании также участвуют партия евроскептиков «Конфедерация», коалиция партий «Левые» и «Третий путь» и объединение Польской крестьянской партии и партии «Польша». Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно преодолеть барьер в 5%, а партийным коалициям – 8%.