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Политика

Оппозиция Польши пообещала властям трибунал в случае победы на выборах

Ведомости

Представители крупнейшей оппозиционной либерально-консервативной партии Польши «Гражданская платформа» заявили, что в случае победы на парламентских выборах постараются привлечь к ответственности «всех тех, кто нарушил Конституцию и верховенство закона». Об этом говорится в предвыборной программе партии.

Партия планирует привлечь к ответственности президента Анджея Дуду, премьера Матеуша Моравецкого и других высокопоставленных лиц. Оппозиция пообещала, что в случае победы на выборах отдаст их под трибунал.

По заявлениям представителей «Гражданской платформы», представители нынешнего правительства несут ответственность за преступления. Из предвыборной программы партии следует, что Дуду обвиняют в отказе принять присягу трех судей Конституционного суда. Моравецкий, по данным партии, должен понести ответственность за незаконное использование почты во время выборов.

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Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. На выборах поляки изберут 460 депутатов и 100 сенаторов. Основными конкурентами будут «Право и справедливость» и «Гражданская платформа». Помимо лидирующих партий в голосовании также участвуют партия евроскептиков «Конфедерация», коалиция партий «Левые» и «Третий путь» и объединение Польской крестьянской партии и партии «Польша». Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно преодолеть барьер в 5%, а партийным коалициям – 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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