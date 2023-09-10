Оппозиция Польши пообещала властям трибунал в случае победы на выборах

Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. На выборах поляки изберут 460 депутатов и 100 сенаторов. Основными конкурентами будут «Право и справедливость» и «Гражданская платформа». Помимо лидирующих партий в голосовании также участвуют партия евроскептиков «Конфедерация», коалиция партий «Левые» и «Третий путь» и объединение Польской крестьянской партии и партии «Польша». Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно преодолеть барьер в 5%, а партийным коалициям – 8%.