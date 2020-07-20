Оппозиция Польши требует признать недействительными итоги выборов президента

Оппозиция Польши требует признать недействительными итоги выборов президентаИх победителя Анджея Дуду обвиняют в нечестной и недемократичной избирательной кампании
Представители оппозиционной партии «Гражданская платформа», кандидат которой Рафал Тшасковский уступил во втором туре выборов президента Польши действующему главе государства Анджею Дуде, подали иск в Верховный суд Польши. Как сообщает «РИА Новости», Дуду обвиняют в привлечении государственных финансов и общественного телевидения для нужд собственной избирательной кампании.
Лидер «Гражданской платформы» Борис Будка заявил, что выборы «не соответствовали демократическим стандартам» и были неравноправными, так как президента активно поддерживал государственный аппарат. «Мы требуем признать эти выборы недействительными, так как принципы равного и всеобщего голосования были попраны», – подчеркнул он (цитата по Die Welt).
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам