Оппозиция Польши требует признать недействительными итоги выборов президента

Лидер «Гражданской платформы» Борис Будка заявил, что выборы «не соответствовали демократическим стандартам» и были неравноправными, так как президента активно поддерживал государственный аппарат. «Мы требуем признать эти выборы недействительными, так как принципы равного и всеобщего голосования были попраны», – подчеркнул он (цитата по Die Welt).