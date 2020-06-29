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Исход второго тура президентских выборов в Польше неясен

В первом туре действующий президент не смог победить из-за пандемии
Варвара Подругина
Petr David Josek / AP

Действующий президент Польши Анджей Дуда не смог набрать абсолютного большинства в прошедшем 28 июня первом туре президентских выборов, поэтому 12 июля состоится второй тур.

По данным обработки 99,78% голосов Дуда набрал 43,67%, его главный соперник, кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» (ГП), мэр Варшавы Рафал Тшасковский – 30,34%. За ними следует независимый кандидат, журналист Шимон Холовня, получивший 13,85%. О результатах 29 июня сообщил глава государственной избирательной комиссии Польши (ГИК) Сильвестр Марчиняк. По его словам, на этих выборах была также зафиксирована рекордная явка – 64,4%. На прошлых президентских выборах в 2015 г. она составила 49% – такая динамика, особенно в условиях пандемии, свидетельствует о существенном росте поляризации в обществе, отмечает The Guardian.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных