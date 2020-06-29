Исход второго тура президентских выборов в Польше неясен

По данным обработки 99,78% голосов Дуда набрал 43,67%, его главный соперник, кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» (ГП), мэр Варшавы Рафал Тшасковский – 30,34%. За ними следует независимый кандидат, журналист Шимон Холовня, получивший 13,85%. О результатах 29 июня сообщил глава государственной избирательной комиссии Польши (ГИК) Сильвестр Марчиняк. По его словам, на этих выборах была также зафиксирована рекордная явка – 64,4%. На прошлых президентских выборах в 2015 г. она составила 49% – такая динамика, особенно в условиях пандемии, свидетельствует о существенном росте поляризации в обществе, отмечает The Guardian.