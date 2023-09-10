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РБК: ЕС запретил гражданам России ввозить личные автомобили и смартфоны

Ведомости

Российские граждане не могут ввозить в страны Евросоюза ряд личных вещей и транспортные средства, следует из разъяснений Европейской комиссии (ЕК). Орган власти ЕС подтвердил интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому въезд в Евросоюз на зарегистрированных в РФ пассажирских автомобилях расценивается как запрещенный импорт, пишет РБК.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в новых разъяснениях ЕК.

На вопрос о том, что могут ли россияне временно привозить с собой в ЕС личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI к ст. 3i, в Евросоюз, в ЕК ответили отрицательно. Там добавили, что срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, а также таможенная процедура не имеют значения. Под запретом ввоза также находятся личные вещи – смартфоны, драгоценности и ноутбуки, уточняет издание.

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В июле посольство России в Германии призывало россиян воздержаться от поездок в ФРГ на фоне нескольких случаев изъятия немецкими властями автомобилей, зарегистрированных в России. Берлин тогда ссылался на ст. 3i Регламента Совета ЕС от 31 июля 2014 г., которая запрещает продажу и ввоз в страны ЕС ряда товаров, включая машины, если они произведены в России или экспортированы из страны. Власти ФРГ утверждали, что россияне, въезжающие в страну на личных автомобилях, нарушают закон ФРГ «О внешней торговле».

В сентябре посольство заявило, что продолжает фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян автомобилей. Гражданам вновь инкриминируется нарушение закона ФРГ «О внешней торговле», а аргументы о том,  речь не идет о ввозе товаров для продажи, «во внимание не принимаются». 

«Предпринятые посольством и консульскими представительствами демарши в МИД ФРГ, на уровне руководства земельных властей, таможенных органов и прокуратуры пока не привели к урегулированию проблемы в правовом поле», – говорится в сообщении посольства.

Там добавили, что до прояснения ситуации гражданам России следует воздержаться от ввоза на территорию ФРГ автомобилей с российскими номерами, и призвали пострадавших сообщать о случаях конфискации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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