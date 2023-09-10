РБК: ЕС запретил гражданам России ввозить личные автомобили и смартфоны
Российские граждане не могут ввозить в страны Евросоюза ряд личных вещей и транспортные средства, следует из разъяснений Европейской комиссии (ЕК). Орган власти ЕС подтвердил интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому въезд в Евросоюз на зарегистрированных в РФ пассажирских автомобилях расценивается как запрещенный импорт, пишет РБК.
«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в новых разъяснениях ЕК.
На вопрос о том, что могут ли россияне временно привозить с собой в ЕС личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI к ст. 3i, в Евросоюз, в ЕК ответили отрицательно. Там добавили, что срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, а также таможенная процедура не имеют значения. Под запретом ввоза также находятся личные вещи – смартфоны, драгоценности и ноутбуки, уточняет издание.
В июле посольство России в Германии призывало россиян воздержаться от поездок в ФРГ на фоне нескольких случаев изъятия немецкими властями автомобилей, зарегистрированных в России. Берлин тогда ссылался на ст. 3i Регламента Совета ЕС от 31 июля 2014 г., которая запрещает продажу и ввоз в страны ЕС ряда товаров, включая машины, если они произведены в России или экспортированы из страны. Власти ФРГ утверждали, что россияне, въезжающие в страну на личных автомобилях, нарушают закон ФРГ «О внешней торговле».
В сентябре посольство заявило, что продолжает фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян автомобилей. Гражданам вновь инкриминируется нарушение закона ФРГ «О внешней торговле», а аргументы о том, речь не идет о ввозе товаров для продажи, «во внимание не принимаются».
«Предпринятые посольством и консульскими представительствами демарши в МИД ФРГ, на уровне руководства земельных властей, таможенных органов и прокуратуры пока не привели к урегулированию проблемы в правовом поле», – говорится в сообщении посольства.
Там добавили, что до прояснения ситуации гражданам России следует воздержаться от ввоза на территорию ФРГ автомобилей с российскими номерами, и призвали пострадавших сообщать о случаях конфискации.