РБК: ЕС запретил гражданам России ввозить личные автомобили и смартфоны

На вопрос о том, что могут ли россияне временно привозить с собой в ЕС личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI к ст. 3i, в Евросоюз, в ЕК ответили отрицательно. Там добавили, что срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, а также таможенная процедура не имеют значения. Под запретом ввоза также находятся личные вещи – смартфоны, драгоценности и ноутбуки, уточняет издание.