Газета
Политика

Дроны уничтожили избирательный участок в Запорожской области

Ведомости

В результате атаки беспилотников в Запорожской области ночью был уничтожен один избирательный участок, никто не пострадал, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, но было 02:05 <...>, и никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: В Херсонской области сбили два дрона при попытке атаковать избирательный участок

Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Врио губернатора Запорожской области вечером 9 сентября рассказал, что к концу второго дня голосования явка на выборах депутатов Заксобрания и муниципальных образований составила 53,01%. По его данным, в 15 муниципалитетах работают более 200 избиркомов, голосование проходит спокойно, а люди «встречают комиссии доброжелательно, активно принимают участие в выборах». Безопасность на голосовании обеспечивают полицейские и Росгвардия, добавил он. 

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что комиссия может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновение угрозы безопасности избирателей.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных