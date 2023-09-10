Дроны уничтожили избирательный участок в Запорожской области
В результате атаки беспилотников в Запорожской области ночью был уничтожен один избирательный участок, никто не пострадал, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, но было 02:05 <...>, и никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу», – сказал он (цитата по ТАСС).
Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Врио губернатора Запорожской области вечером 9 сентября рассказал, что к концу второго дня голосования явка на выборах депутатов Заксобрания и муниципальных образований составила 53,01%. По его данным, в 15 муниципалитетах работают более 200 избиркомов, голосование проходит спокойно, а люди «встречают комиссии доброжелательно, активно принимают участие в выборах». Безопасность на голосовании обеспечивают полицейские и Росгвардия, добавил он.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что комиссия может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент в случае ухудшения ситуации и возникновение угрозы безопасности избирателей.