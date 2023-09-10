Дроны уничтожили избирательный участок в Запорожской области

«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, но было 02:05 <...>, и никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу», – сказал он (цитата по ТАСС).