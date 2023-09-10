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Лавров назвал успешным прошедший в Индии саммит G20

Ведомости

Саммит G20 в Нью-Дели оказался успешным, «двадцатка» переживает внутреннюю реформу, заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Саммит – безусловный успех, индийского председательства, всех нас. Двадцатка переживает внутреннюю реформу. Это проявилось в существенной активизации членов "Группы двадцати" от Глобального юга», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При поддержке Индии страны настойчиво добивались учета своих интересов, и в результате они вошли в декларацию, отметил министр. По его словам, страны Глобального юга стремились «укрепить свою роль в механизмах глобального управления, чтобы она адекватно отражала его реальный вес в мировых делах».

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«В декларации сформулированы задачи реформы и МВФ, где давно уже, если по честному квоты и голоса поделить, у американцев не будет блокирующего билета, который сохраняется искусственно. И вот саммит, конечно же, придаст серьезный позитивный импульс усилиях по реформе и МВД и ВТО, которые пока искусственно сдерживаются американцами и их союзниками», – заявил Лавров.

Встреча стран G20 прошла в Нью-Дели 9-10 сентября. Представитель РФ в G20 Светлана Лукаш рассказала журналистам, что саммит в Индии стал одним из сложнейших за всю историю существования группы, но сработала коллективная позиция стран БРИКС. По ее словам, это связано не только с разногласиями по украинскому сюжету, но и с различием в позициях по всем ключевым вопросам – прежде всего, по теме изменения климата и переходу к низкоуглеводным энергетическим системам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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