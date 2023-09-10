Лавров назвал успешным прошедший в Индии саммит G20
Саммит G20 в Нью-Дели оказался успешным, «двадцатка» переживает внутреннюю реформу, заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Саммит – безусловный успех, индийского председательства, всех нас. Двадцатка переживает внутреннюю реформу. Это проявилось в существенной активизации членов "Группы двадцати" от Глобального юга», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
При поддержке Индии страны настойчиво добивались учета своих интересов, и в результате они вошли в декларацию, отметил министр. По его словам, страны Глобального юга стремились «укрепить свою роль в механизмах глобального управления, чтобы она адекватно отражала его реальный вес в мировых делах».
«В декларации сформулированы задачи реформы и МВФ, где давно уже, если по честному квоты и голоса поделить, у американцев не будет блокирующего билета, который сохраняется искусственно. И вот саммит, конечно же, придаст серьезный позитивный импульс усилиях по реформе и МВД и ВТО, которые пока искусственно сдерживаются американцами и их союзниками», – заявил Лавров.
Встреча стран G20 прошла в Нью-Дели 9-10 сентября. Представитель РФ в G20 Светлана Лукаш рассказала журналистам, что саммит в Индии стал одним из сложнейших за всю историю существования группы, но сработала коллективная позиция стран БРИКС. По ее словам, это связано не только с разногласиями по украинскому сюжету, но и с различием в позициях по всем ключевым вопросам – прежде всего, по теме изменения климата и переходу к низкоуглеводным энергетическим системам.