Киев раскритиковал итоговую декларацию саммита G20
Киев недоволен формулировками по конфликту на Украине, которые содержатся в итоговой декларации саммита «Группы двадцати» (G20) в Индии, и считает, что на переговоры необходимо было пригласить Украину. Об этом заявил официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«В части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию», – написал он.
Николенко при этом выразил благодарность партнерам, которые пытались включить в текст декларации «более сильные» формулировки.
В итоговом заявлении участники G20 признали различие оценок ситуации на Украине среди членов сообщества, а также приветствовали усилия по достижению «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» на Украине. Встреча стран G20 проходит в Нью-Дели 9-10 сентября, Россию на саммите представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Представитель РФ в G20 Светлана Лукаш позднее рассказала журналистам, что саммит в Нью-Дели стал одним из сложнейших за всю историю существования группы, но сработала коллективная позиция стран БРИКС. По ее словам, это связано не только с разногласиями по украинскому сюжету, но и с различием в позициях по всем ключевым вопросам – прежде всего, по теме изменения климата и переходу к низкоуглеводным энергетическим системам.
В декларации по итогам саммита «двадцатки» на Бали в 2022 г. говорилось, что большинство членов G20 «строго осудили войну на Украине», указав на «вызванные ею огромные человеческие страдания и осложнение актуальных проблем в мировой экономике». При этом в документе отмечалось, что «были также высказаны другие точки зрения и различные оценки событий на Украине». Как отмечал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация «приложила много усилий, чтобы сбалансированный текст родился».