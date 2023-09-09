Киев раскритиковал итоговую декларацию саммита G20

Представитель РФ в G20 Светлана Лукаш позднее рассказала журналистам, что саммит в Нью-Дели стал одним из сложнейших за всю историю существования группы, но сработала коллективная позиция стран БРИКС. По ее словам, это связано не только с разногласиями по украинскому сюжету, но и с различием в позициях по всем ключевым вопросам – прежде всего, по теме изменения климата и переходу к низкоуглеводным энергетическим системам.