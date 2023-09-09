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Политика

Киев раскритиковал итоговую декларацию саммита G20

Ведомости

Киев недоволен формулировками по конфликту на Украине, которые содержатся в итоговой декларации саммита «Группы двадцати» (G20) в Индии, и считает, что на переговоры необходимо было пригласить Украину. Об этом заявил официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«В части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию», – написал он.

Николенко при этом выразил благодарность партнерам, которые пытались включить в текст декларации «более сильные» формулировки.

В итоговом заявлении участники G20 признали различие оценок ситуации на Украине среди членов сообщества, а также приветствовали усилия по достижению «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» на Украине. Встреча стран G20 проходит в Нью-Дели 9-10 сентября, Россию на саммите представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Представитель РФ в G20 Светлана Лукаш позднее рассказала журналистам, что саммит в Нью-Дели стал одним из сложнейших за всю историю существования группы, но сработала коллективная позиция стран БРИКС. По ее словам, это связано не только с разногласиями по украинскому сюжету, но и с различием в позициях по всем ключевым вопросам – прежде всего, по теме изменения климата и переходу к низкоуглеводным энергетическим системам.

В декларации по итогам саммита «двадцатки» на Бали в 2022 г. говорилось, что большинство членов G20 «строго осудили войну на Украине», указав на «вызванные ею огромные человеческие страдания и осложнение актуальных проблем в мировой экономике». При этом в документе отмечалось, что «были также высказаны другие точки зрения и различные оценки событий на Украине». Как отмечал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация «приложила много усилий, чтобы сбалансированный текст родился».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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