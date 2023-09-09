Шерпа России назвала саммит G20 в Индии одним из самых сложных в истории

«Это еще один важный момент, потому что Запад последовательно навязывал идею о том, что именно украинский конфликт провоцирует сейчас все кризисы в мире, полностью игнорируя, что по всему миру есть целый ряд неурегулированных ситуаций, горячих точек, которые раньше были проигнорированы как “двадцаткой”, так и во многих других форматах», – подчеркнула она, добавив, что в этом году G20 «перевернула определенную страницу истории», а голос развивающегося мира «зазвучал в полную силу».