Шерпа России назвала саммит G20 в Индии одним из самых сложных в истории
Саммит G20 в Нью-Дели стал одним из сложнейших за всю историю существования группы, но сработала коллективная позиция стран БРИКС, сообщила на пресс-конференции шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.
«Это был, наверное, один из самых сложных саммитов “Группы двадцати” за почти 15-летнюю историю существования форума на уровне лидеров. Заняло согласование декларации практически 20 дней», – сказала она.
По ее словам, это связано не только с разногласиями по украинскому сюжету, но и с различием в позициях по всем ключевым вопросам – прежде всего, по теме изменения климата и переходам к низкоуглеводным энергетическим системам.
«По украинскому сюжету были очень сложные переговоры, и прежде всего сработала, наверное, коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров. Половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад», – сказала Лукаш.
Страны G20 договорились действовать в едином ключе в «интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру», добавила шерпа РФ в G20.
«Это еще один важный момент, потому что Запад последовательно навязывал идею о том, что именно украинский конфликт провоцирует сейчас все кризисы в мире, полностью игнорируя, что по всему миру есть целый ряд неурегулированных ситуаций, горячих точек, которые раньше были проигнорированы как “двадцаткой”, так и во многих других форматах», – подчеркнула она, добавив, что в этом году G20 «перевернула определенную страницу истории», а голос развивающегося мира «зазвучал в полную силу».
О принятии на саммите в Нью-Дели итоговой декларации ранее сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди. 8 сентября МИД России сообщил, что страны G7 оказывают давление на Индию, желая отразить в итоговых документах саммита G20 односторонние подходы по ситуации вокруг Украины.