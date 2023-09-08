МИД России: страны G7 давят на Индию при согласовании документов G20
Страны G7 оказывают давление на Индию, желая отразить в итоговых документах саммита G20 односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ к предстоящему участию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите в Нью-Дели.
«Страны "семерки" (прежде всего США, Великобритания, Германия, Франция) оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий "двадцатки" своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины», – сказано в заявлении.
Несмотря на это, отметили в МИДе, Индия старается придерживаться нейтралитета. В частности, в Нью-Дели не согласились по требованию Запада пригласить Украину на саммит, напомнили в российском ведомстве.
7 сентября Bloomberg со ссылкой на неназванного французского чиновника писало, что страны G20 согласовали общие формулировки относительно украинского конфликта. По словам источника, странам еще предстоит достичь компромисса с Россией.
Как утверждал собеседник агентства, Китай в переговорах по подготовке итогового коммюнике саммита G20 занял более мягкую позицию по Украине по сравнению с прошлым годом. Однако Индия по-прежнему отказывается осудить спецоперацию на Украине, отмечало Bloomberg.
В коммюнике по итогам саммита G20 в 2022 г. большинство стран – членов объединения осудили проведение спецоперации на Украине. При этом в документе отмечалось, что есть и «другие мнения» по этому вопросу. На этом уточнении настаивала Москва.
Встреча стран G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Ранее МИД РФ подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20 и не будет выступать на мероприятии по видеосвязи.
Ранее «Ведомости» писали, что страны «группы двадцати» могут не согласовать итоговый совместный документ из-за ряда противоречий между ними – в том числе по вопросам мировой политики и климата. Лавров 1 сентября заявил, что декларация саммита G20 будет одобрена Россией, только если в ней будет отражена ее позиция.