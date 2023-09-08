Газета
Политика

МИД России: страны G7 давят на Индию при согласовании документов G20

Ведомости

Страны G7 оказывают давление на Индию, желая отразить в итоговых документах саммита G20 односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ к предстоящему участию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите в Нью-Дели. 

«Страны "семерки" (прежде всего США, Великобритания, Германия, Франция) оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий "двадцатки" своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины», – сказано в заявлении.

Несмотря на это, отметили в МИДе, Индия старается придерживаться нейтралитета. В частности, в Нью-Дели не согласились по требованию Запада пригласить Украину на саммит, напомнили в российском ведомстве.

7 сентября Bloomberg со ссылкой на неназванного французского чиновника писало, что страны G20 согласовали общие формулировки относительно украинского конфликта. По словам источника, странам еще предстоит достичь компромисса с Россией. 

Как утверждал собеседник агентства, Китай в переговорах по подготовке итогового коммюнике саммита G20 занял более мягкую позицию по Украине по сравнению с прошлым годом. Однако Индия по-прежнему отказывается осудить спецоперацию на Украине, отмечало Bloomberg. 

Ранее по теме: В Белом доме рассчитывают принять совместное заявление по итогам саммита G20

В коммюнике по итогам саммита G20 в 2022 г. большинство стран – членов объединения осудили проведение спецоперации на Украине. При этом в документе отмечалось, что есть и «другие мнения» по этому вопросу. На этом уточнении настаивала Москва.

Встреча стран G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Ранее МИД РФ подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20 и не будет выступать на мероприятии по видеосвязи. 

Ранее «Ведомости» писали, что страны «группы двадцати» могут не согласовать итоговый совместный документ из-за ряда противоречий между ними – в том числе по вопросам мировой политики и климата. Лавров 1 сентября заявил, что декларация саммита G20 будет одобрена Россией, только если в ней будет отражена ее позиция.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных