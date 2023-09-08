МИД России: страны G7 давят на Индию при согласовании документов G20

Ранее «Ведомости» писали, что страны «группы двадцати» могут не согласовать итоговый совместный документ из-за ряда противоречий между ними – в том числе по вопросам мировой политики и климата. Лавров 1 сентября заявил, что декларация саммита G20 будет одобрена Россией, только если в ней будет отражена ее позиция.