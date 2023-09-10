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Лавров заявил, что Запад предложил нереалистичную схему переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Ведомости

Запад пытается уговорить Россию согласиться на нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

Комментируя возможность возобновления действия зерновой сделки, Лавров напомнил о письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Текст обращения, по его словам, «вопреки дипломатической этики слили в СМИ». 

«Создается впечатление, что опять пытаются использовать генерального секретаря, чтобы продвигать односторонние подходы», – заявил министр.

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Лавров пояснил, что весь смысл этого обращения состоит в призыве к России срочно возобновить зерновую сделку в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT в течение месяца.

«Насчет SWIFT и Россельхозбанка – это неправда, потому что никто не обещал, в том числе господин Гутерриш, что Россельхозбанк будет возвращен к SWIFT. Они пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы  филиал банка в Люксембурге сыграл эту функцию», – сказал глава МИДа.

Он добавил, что этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, «исчерпал свои возможности и будет закрываться».

Для возобновления участия России в зерновой сделке необходимо подключить к системе расчетов SWIFT Россельхозбанк, а не ее дочернюю компанию, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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