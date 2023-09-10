Лавров заявил, что Запад предложил нереалистичную схему переподключения Россельхозбанка к SWIFT

«Насчет SWIFT и Россельхозбанка – это неправда, потому что никто не обещал, в том числе господин Гутерриш, что Россельхозбанк будет возвращен к SWIFT. Они пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал банка в Люксембурге сыграл эту функцию», – сказал глава МИДа.