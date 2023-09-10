Лавров заявил, что Запад предложил нереалистичную схему переподключения Россельхозбанка к SWIFT
Запад пытается уговорить Россию согласиться на нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам саммита G20 в Нью-Дели.
Комментируя возможность возобновления действия зерновой сделки, Лавров напомнил о письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Текст обращения, по его словам, «вопреки дипломатической этики слили в СМИ».
«Создается впечатление, что опять пытаются использовать генерального секретаря, чтобы продвигать односторонние подходы», – заявил министр.
Лавров пояснил, что весь смысл этого обращения состоит в призыве к России срочно возобновить зерновую сделку в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT в течение месяца.
«Насчет SWIFT и Россельхозбанка – это неправда, потому что никто не обещал, в том числе господин Гутерриш, что Россельхозбанк будет возвращен к SWIFT. Они пытаются уговорить нас согласиться на совершенно нереалистичную схему, чтобы филиал банка в Люксембурге сыграл эту функцию», – сказал глава МИДа.
Он добавил, что этот филиал не имеет лицензии на банковские операции, «исчерпал свои возможности и будет закрываться».
Для возобновления участия России в зерновой сделке необходимо подключить к системе расчетов SWIFT Россельхозбанк, а не ее дочернюю компанию, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.