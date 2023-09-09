Песков призвал открыть SWIFT для Россельхозбанка, а не для его «дочки»

Планов подключать Россельхозбанк к системе расчетов SWIFT с целью восстановления зерновой сделки нет, заявили ранее дипломатические источники в ООН. 6 сентября МИД России сообщил, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре предложения для возобновления участия России в зерновой сделке: SWIFT для «дочки» Россельхозбанка, создание страховой платформы для российских судов, разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений, а также налаживание доступа судов РФ в европейские порты. От российской стороны ООН ждет гарантий восстановления черноморской инициативы. В министерстве назвали эти меры паллиативными, призванными создать только видимость работы, а не ведущими к снятию санкций.