Песков призвал открыть SWIFT для Россельхозбанка, а не для его «дочки»
Для возобновления участия России в зерновой сделке необходимо подключить к системе расчетов SWIFT Россельхозбанк, а не ее дочернюю компанию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президентом России четко сказано, что условия хорошо известны. Но дело в том, что в договоренностях говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для "дочки"», – сказал Песков.
По его словам, необходимо «вернуться к основам, к тем договоренностям, которые были изначально», и которые Москве обещали выполнить. Песков напомнил, что президент ранее четко обозначил, что когда условия будут выполнены, «тогда сразу же возобновится сделка, но не наоборот».
Пресс-секретарь подчеркнул, что все условия «прекрасно известны, они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях» и «абсолютно конкретны и реализуемы». В связи с этим РФ сохраняет свою «ответственную, понятную и последовательную позицию», добавил он.
Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. 17 июля Россия заявила о выходе из зерновой сделки. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.
Планов подключать Россельхозбанк к системе расчетов SWIFT с целью восстановления зерновой сделки нет, заявили ранее дипломатические источники в ООН. 6 сентября МИД России сообщил, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре предложения для возобновления участия России в зерновой сделке: SWIFT для «дочки» Россельхозбанка, создание страховой платформы для российских судов, разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений, а также налаживание доступа судов РФ в европейские порты. От российской стороны ООН ждет гарантий восстановления черноморской инициативы. В министерстве назвали эти меры паллиативными, призванными создать только видимость работы, а не ведущими к снятию санкций.
О том что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после выполнения всех зафиксированных в ней договоренностей, говорил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября. При этом Россия намерена продолжать экспорт продовольствия и удобрений для улучшения ситуации в мировой сельхозотрасли.