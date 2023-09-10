Лавров не согласился с заявлением Еревана о «сдаче» Карабаха Баку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «некорректным и нечестным» высказывание о «сдаче» Нагорного Карабаха Азербайджану.
«Какой-то [армянский] деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был отдан Россией Азербайджану, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали в ноябре 2020 [г.] первые трехсторонние договоренности», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новостям»).
По его словам, в договоренности не говорится про статус Карабаха, тогда лидеры страны исходили из того, что по этому статусу предстоят еще переговоры.
«Но когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали заявление, в котором говорится, что они признают алма-атинскую декларацию 1991 г.», – добавил министр и уточнил, что таким образом премьер Армении Никол Пашинян «подписался под документом, в соответствии с которым тогдашняя Нагорно-Карабахская область является частью Азербайджана».
3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с Пашиняном и отметил, что Россия «является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может».
С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах. Пашинян в связи с концентрацией азербайджанских войск заявлял, что Азербайджан «демонстрирует намерение начать новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает «скрупулезную, последовательную, конструктивную» работу как с Ереваном, так и с Баку.