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Лавров не согласился с заявлением Еревана о «сдаче» Карабаха Баку

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «некорректным и нечестным» высказывание о «сдаче» Нагорного Карабаха Азербайджану.

«Какой-то [армянский] деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был отдан Россией Азербайджану, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали в ноябре 2020 [г.] первые трехсторонние договоренности», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новостям»).

По его словам, в договоренности не говорится про статус Карабаха, тогда лидеры страны исходили из того, что по этому статусу предстоят еще переговоры.

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в эскалации в Карабахе

Опасное развитие событий вполне реально

«Но когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали заявление, в котором говорится, что они признают алма-атинскую декларацию 1991 г.», – добавил министр и уточнил, что таким образом премьер Армении Никол Пашинян «подписался под документом, в соответствии с которым тогдашняя Нагорно-Карабахская область является частью Азербайджана».

3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с Пашиняном и отметил, что Россия «является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может».

С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах. Пашинян в связи с концентрацией азербайджанских войск заявлял, что Азербайджан «демонстрирует намерение начать новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает «скрупулезную, последовательную, конструктивную» работу как с Ереваном, так и с Баку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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