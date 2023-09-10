Лавров не согласился с заявлением Еревана о «сдаче» Карабаха Баку

«Какой-то [армянский] деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был отдан Россией Азербайджану, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали в ноябре 2020 [г.] первые трехсторонние договоренности», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новостям»).