Байден досрочно покинул саммит G20

Саммит стран G20 прошел в Нью-Дели 9-10 сентября, в ходе встречи ее участники приняли итоговую декларацию. В частности, в заявлении лидеры G20 признали различие оценок по ситуации на Украине и приветствовали усилия по достижению «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».