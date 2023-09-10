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Байден досрочно покинул саммит G20

Ведомости

Президент США Джо Байден досрочно завершил свое участие в саммите G20 в Нью-Дели, пропустив третью сессию встречи под названием One Future («Одно будущее»).

Саммит стран G20 прошел в Нью-Дели 9-10 сентября, в ходе встречи ее участники приняли итоговую декларацию. В частности, в заявлении лидеры G20 признали различие оценок по ситуации на Украине и приветствовали усилия по достижению «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

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«Президент США Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», – передает Press Trust of India.

Байден прибыл во Вьетнам с государственным визитом по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга. По информации газеты «Тиен фонг», президент США встретится с генсеком ЦК КПВ, президентом республики Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Чинем.

Визит Байдена во Вьетнам, как отмечает Reuters, проходит на фоне развития двусторонних торговых и инвестиционных связей и обострения давнего территориального спора между Вьетнамом и Китаем в Южно-Китайском море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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