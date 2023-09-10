Байден досрочно покинул саммит G20
Президент США Джо Байден досрочно завершил свое участие в саммите G20 в Нью-Дели, пропустив третью сессию встречи под названием One Future («Одно будущее»).
Саммит стран G20 прошел в Нью-Дели 9-10 сентября, в ходе встречи ее участники приняли итоговую декларацию. В частности, в заявлении лидеры G20 признали различие оценок по ситуации на Украине и приветствовали усилия по достижению «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».
«Президент США Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», – передает Press Trust of India.
Байден прибыл во Вьетнам с государственным визитом по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга. По информации газеты «Тиен фонг», президент США встретится с генсеком ЦК КПВ, президентом республики Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Чинем.
Визит Байдена во Вьетнам, как отмечает Reuters, проходит на фоне развития двусторонних торговых и инвестиционных связей и обострения давнего территориального спора между Вьетнамом и Китаем в Южно-Китайском море.