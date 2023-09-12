Путин заявил о расширении списка стран, готовых к сотрудничеству для всего человечества
На фоне разрушения Западом системы финансовых, торговых и других отношений рождается новая модель сотрудничества не по западным лекалам, а для всего человечества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина на пленарном заседании ВЭФ.
«Рождается новая модель взаимоотношений, интеграций, но уже не по западным лекалам – для избранных, для избранного “золотого миллиарда”, а для всего человечества, для всего функционирующего и развивающегося многополярного мира», – сказал он.
Путин отметил, что все это происходит на фоне разрушения западными странами системы финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которые они сами же выстраивали. По его словам, в мире «расширяется пространство подлинного делового сотрудничества» государств, которые следуют своим национальным интересам и «ставят во главу угла» продвижение собственных проектов в области транспорта, промышленности, финансов и др.
Ранее Путин неоднократно говорил, что модель однополярного мира себя изжила. По его словам, в мире укрепляется тенденция к многополярности, а те страны, которые будут этому сопротивляться, проиграют.