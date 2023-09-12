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Путин заявил о расширении списка стран, готовых к сотрудничеству для всего человечества

Ведомости

На фоне разрушения Западом системы финансовых, торговых и других отношений рождается новая модель сотрудничества не по западным лекалам, а для всего человечества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина на пленарном заседании ВЭФ.

«Рождается новая модель взаимоотношений, интеграций, но уже не по западным лекалам – для избранных, для избранного “золотого миллиарда”, а для всего человечества, для всего функционирующего и развивающегося многополярного мира», – сказал он.

Ранее по теме: Путин: Россия и страны Африки выступают за многополярность

Путин отметил, что все это происходит на фоне разрушения западными странами системы финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которые они сами же выстраивали. По его словам, в мире «расширяется пространство подлинного делового сотрудничества» государств, которые следуют своим национальным интересам и «ставят во главу угла» продвижение собственных проектов в области транспорта, промышленности, финансов и др.

Ранее Путин неоднократно говорил, что модель однополярного мира себя изжила. По его словам, в мире укрепляется тенденция к многополярности, а те страны, которые будут этому сопротивляться, проиграют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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