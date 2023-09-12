Путин заявил о расширении списка стран, готовых к сотрудничеству для всего человечества

Путин отметил, что все это происходит на фоне разрушения западными странами системы финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которые они сами же выстраивали. По его словам, в мире «расширяется пространство подлинного делового сотрудничества» государств, которые следуют своим национальным интересам и «ставят во главу угла» продвижение собственных проектов в области транспорта, промышленности, финансов и др.