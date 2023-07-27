Путин: Россия и страны Африки выступают за многополярность

Ранее президент заявил, что Россия рассматривает Африканский союз как ведущую региональную организацию и готова содействовать укреплению суверенитета африканских государств. По его словам, российская сторона также готова способствовать тому, чтобы Африка стала «одним из ключевых партнеров в новой системе многополярного мироустройства».