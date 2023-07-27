Путин заявил о готовности развивать финансовую инфраструктуру Африки

24 июля на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой глава государства отметил поддержку Африканского региона, которую оказывает Россия. В частности, по словам президента, Россия оказывала содействие «в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности» и поддержка в создании «устойчивых основ национальных экономик» региона.