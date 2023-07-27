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Путин заявил о готовности развивать финансовую инфраструктуру Африки

Ведомости

Россия готова развивать финансовую инфраструктуру государств Африки, в том числе подключать их к российской системе платежей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия – Африка. Трансляция заседания велась на сайте «Росконгресса».

«Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль. В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры», – сказал глава государства.

Он отметил, что Россия может поспособствовать в подключении африканских банков к российской системе платежей, которая позволит осуществлять трансграничные платежи вне зависимости от «некоторых, сегодня существующих и вводящих ограничения, западных систем».

В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит саммит Россия – Африка. В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.

Ранее президент в ходе встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом заявил, что Россия рассматривает Африканский союз как ведущую региональную организацию и готова содействовать укреплению суверенитета африканских государств. Путин отметил, что Россия готова способствовать тому, чтобы Африка стала «одним из ключевых партнеров в новой системе многополярного мироустройства», а также содействовать укреплению суверенитета стран Африки.

24 июля на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой глава государства отметил поддержку Африканского региона, которую оказывает Россия. В частности, по словам президента, Россия оказывала содействие «в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности» и поддержка в создании «устойчивых основ национальных экономик» региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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