Виктор Бут получил мандат в заксобрании Ульяновской области
Освобожденный по обмену из американской тюрьмы предприниматель Виктор Бут получил мандат в законодательном собрании Ульяновской области, сообщили в избирательной комиссии региона ТАСС.
Бут получает мандат депутата по итогам выборов по партийному списку. Предприниматель является членом ЛДПР.
Согласно данным избиркома, партия ЛДПР по спискам набрала на выборах в заксобрание 13,56%. В тоже время у «Единой России» – 49,91%, КПРФ – 16,96%, «Коммунистов России» – 7,52%. Партии «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» набрали 5,15% и 4,48% соответственно. По одномандатным округам победили 16 представителей «Единой России», один член ЛДПР и один самовыдвиженец.
Бут вступил в ЛДПР 12 декабря 2022 г. в ходе слета либерал-демократов, приуроченного к 33-летию партии. Партбилет ему вручил ее председатель Леонид Слуцкий. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Ульяновской области Дмитрий Грачев рассказывал ранее, что Бут стоял под первым номером в территориальной группе № 10, которая включает в себя территории Заволжского одномандатного округа № 10 и Заволжского одномандатного избирательного округа № 11.
Предприниматель вернулся в Россию 8 декабря прошлого года после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале 2022 г. в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. Бизнесмена арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.