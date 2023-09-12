ВТО предупредила о негативном влиянии санкций против России на другие экономики

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что темпы роста экономики РФ в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Еще в декабре 2022 г. вице-премьер Андрей Белоусов ожидал снижения ВВП в 2023 г. в пределах 1%, но уже в апреле 2023 г. Минэкономразвития прогнозировало рост экономики на 1,2%. В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП страны может вырасти более чем на 2%, если «не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств».