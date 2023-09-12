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Политика

ВТО предупредила о негативном влиянии санкций против России на другие экономики

Ведомости

Введенные против России санкции окажут негативное влияние на большинство экономик, говорится в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) за 2023 г.

Экономический рост в высокоинтегрированных экономиках может снизить даже двусторонняя торговая напряженность, сказано в отчете. В качестве примера эксперты привели напряженность между Пекином и Вашингтоном, которая привела к снижению на 0,3% ВВП Китая и на 0,1% ВВП США.

«Аналогичным образом экономические санкции, введенные в отношении РФ в ответ на [спецоперацию] на Украине по прогнозу окажут негативное воздействие на большинство экономик, при этом Российская Федерация испытает самое большое падение реального ВВП», – считают в ВТО.

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Геополитическая напряженность обычно затрагивает лишь несколько экономик, что влечет разрыв торговых отношений, уточнили в организации. В то же время другие экономики могут оставаться нейтральными или же присоединиться к какой-либо стороне. По версии ВТО, разделение может принести пользу некоторым нейтральным странам. Например, как это было во Вьетнаме, где с 2017 по 2020 г. произошел 40%-ный рост экспорта товаров на фоне напряженности между Китаем и США.

В ВТО подчеркивают, что большинство развивающихся стран уязвимы перед разделением экономик. По прогнозам, к 2050 г. они могут потерять 6,5% ВВП по сравнению с 2019 г. При этом развитые страны с 2020 по 2050 г. могут потерять около 3% ВВП.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что темпы роста экономики РФ в этом году ускорялись от месяца к месяцу, поэтому можно полагать, что в 2023 г. рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Еще в декабре 2022 г. вице-премьер Андрей Белоусов ожидал снижения ВВП в 2023 г. в пределах 1%, но уже в апреле 2023 г. Минэкономразвития прогнозировало рост экономики на 1,2%. В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП страны может вырасти более чем на 2%, если «не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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