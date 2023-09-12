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Дания выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на $833 млн

Ведомости

Минобороны Дании сообщило о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи на 5,8 млрд крон ($833 млн), сообщается на сайте ведомства.

Пакет будет выделен поэтапно. Большая часть ($620 млн) будет передана в этом году, около $200 млн – в следующем году, а еще $7,5 млн – в 2025 г.

Министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания за полтора года исчерпала запасы своих вооруженных сил, поэтому Копенгаген рассматривает возможность «более целенаправленных совместных закупок и международного сотрудничества, которые адаптированы к потребностям Украины здесь и сейчас».

В состав этого двенадцатого пакета войдут танки и снаряды к ним, боевые машины пехоты, зенитные комплексы и др.

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Ранее в августе минобороны Дании подтвердило готовность передать Украине истребители F-16 американского производства. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев сможет воспользоваться «новыми возможностями» после завершения обучения пилотов.

На следующий день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты и техники уже приступили к обучению на американских истребителях. При этом он подтвердил, что срок обучения пилотов составляет минимум шесть месяцев, призвав «не расстраиваться», если в реальности он окажется больше.

Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Власти указывали на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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