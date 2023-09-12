Дания выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на $833 млн
Минобороны Дании сообщило о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи на 5,8 млрд крон ($833 млн), сообщается на сайте ведомства.
Пакет будет выделен поэтапно. Большая часть ($620 млн) будет передана в этом году, около $200 млн – в следующем году, а еще $7,5 млн – в 2025 г.
Министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания за полтора года исчерпала запасы своих вооруженных сил, поэтому Копенгаген рассматривает возможность «более целенаправленных совместных закупок и международного сотрудничества, которые адаптированы к потребностям Украины здесь и сейчас».
В состав этого двенадцатого пакета войдут танки и снаряды к ним, боевые машины пехоты, зенитные комплексы и др.
Ранее в августе минобороны Дании подтвердило готовность передать Украине истребители F-16 американского производства. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев сможет воспользоваться «новыми возможностями» после завершения обучения пилотов.
На следующий день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты и техники уже приступили к обучению на американских истребителях. При этом он подтвердил, что срок обучения пилотов составляет минимум шесть месяцев, призвав «не расстраиваться», если в реальности он окажется больше.
Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Власти указывали на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.