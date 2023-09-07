США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $600 млн

Пентагон объявляет о новой помощи Украине второй день подряд. 6 сентября министерство обороны США сообщило о выделении пакета военной помощи Украине на $175 млн, в который впервые вошли американские снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams. При этом сами танки Украина еще не получила.