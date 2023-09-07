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США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $600 млн

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена решила выделить очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн, сообщает пресс-служба Пентагона.

В новый пакет вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ, средства для разминирования и др.

Техника и боеприпасы из данного пакета будут закуплены у производителей в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Закупки также могут быть осуществлены у иностранных партнеров США.

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Пентагон объявляет о новой помощи Украине второй день подряд. 6 сентября министерство обороны США сообщило о выделении пакета военной помощи Украине на $175 млн, в который впервые вошли американские снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams. При этом сами танки Украина еще не получила.

Кроме того, 7 сентября посол США в Киеве Бриджит Бринк анонсировала передачу Украине 190 бронеавтомобилей MRAP, а 6 сентября в ходе визита в страну американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил о выделении более $1 млрд финансовой помощи Киеву, в том числе на военные цели.

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Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Власти указывали на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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