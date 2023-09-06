Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западных вооружений Украине

Утром 6 сентября в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Как сообщали зарубежные СМИ, он может объявить о финансовой помощи Украине в размере более $1 млрд. Также ожидается, что США объявят о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Запад собирается и дальше поддерживать Украину «фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца».