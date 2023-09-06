Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западных вооружений Украине
Россия запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по поставкам западных вооружений Украине на 12 сентября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее», – написал дипломат.
Полянский сообщил, что 20 сентября планируются открытые дебаты по Украине. «В ходе них, как ожидается, выступит немало глав делегаций, находящихся в Нью-Йорке в это время. Подумаем, чем и когда им ответить», – добавил он.
В конце июля Россия запрашивала заседание СБ ООН в связи с использованием украинской стороной террористических методов. Полянский заявлял, что «украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана» и использование таких методов страной «является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины».
Утром 6 сентября в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Как сообщали зарубежные СМИ, он может объявить о финансовой помощи Украине в размере более $1 млрд. Также ожидается, что США объявят о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Запад собирается и дальше поддерживать Украину «фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца».
Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Власти указывали на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.