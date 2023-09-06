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Политика

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западных вооружений Украине

Ведомости

Россия запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по поставкам западных вооружений Украине на 12 сентября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее», – написал дипломат.

Полянский сообщил, что 20 сентября планируются открытые дебаты по Украине. «В ходе них, как ожидается, выступит немало глав делегаций, находящихся в Нью-Йорке в это время. Подумаем, чем и когда им ответить», – добавил он.

В конце июля Россия запрашивала заседание СБ ООН в связи с использованием украинской стороной террористических методов. Полянский заявлял, что «украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана» и использование таких методов страной «является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины».

Утром 6 сентября в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Как сообщали зарубежные СМИ, он может объявить о финансовой помощи Украине в размере более $1 млрд. Также ожидается, что США объявят о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Запад собирается и дальше поддерживать Украину «фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца».

Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву и указывала на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Власти указывали на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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