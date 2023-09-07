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Посол США в Киеве объявила о передаче почти 200 бронемашин Украине

Ведомости

США передадут Украине 190 бронеавтомобилей MRAP, сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк, пишет «РБК-Украина».

Бронемашины, по словам Бринк, позволят украинским правоохранителям «защищать гражданское население, особенно вблизи линии фронта».

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении более $1 млрд финансовой помощи для Украины, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь. В тот же день Пентагон сообщил о выделении Украине пакета помощи в $175 млн, в который также вошли снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams.

Ранее по теме: Рябков назвал преступным актом передачу снарядов с обедненным ураном Киеву

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что применение снарядов с обедненным ураном имеет весьма печальные последствия, зафиксированные международными организациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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