Посол США в Киеве объявила о передаче почти 200 бронемашин Украине

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении более $1 млрд финансовой помощи для Украины, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь. В тот же день Пентагон сообщил о выделении Украине пакета помощи в $175 млн, в который также вошли снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams.