Посол США в Киеве объявила о передаче почти 200 бронемашин Украине
США передадут Украине 190 бронеавтомобилей MRAP, сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк, пишет «РБК-Украина».
Бронемашины, по словам Бринк, позволят украинским правоохранителям «защищать гражданское население, особенно вблизи линии фронта».
6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении более $1 млрд финансовой помощи для Украины, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь. В тот же день Пентагон сообщил о выделении Украине пакета помощи в $175 млн, в который также вошли снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams.
Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что применение снарядов с обедненным ураном имеет весьма печальные последствия, зафиксированные международными организациями.