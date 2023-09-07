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Политика

Рябков назвал преступным актом передачу снарядов с обедненным ураном Киеву

Ведомости

Решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном являются преступным актом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Это не просто эскалационный шаг, но это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий. <...> Это, по сути дела, преступный акт, другой оценки я дать не могу», – сказал он (цитата по ТАСС).

Рябков заявил, что Вашингтону «все нипочем», поскольку такие боеприпасы будут применяться «не на их территориях». «Понятно, что им все равно, кто там это будет вдыхать, где это будет оседать и к каким это последствиям приведет для тех, кто непосредственно сейчас воюет, и что будет с поколениями, которые будут жить на этой земле», – заключил замминистра.

6 сентября Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью 46-го пакета помощи Украине в $175 млн, в который также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм калибра, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др.

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В Белом доме заявили, что снаряды не представляют радиоактивной угрозы. В ООН выступили против применения снарядов с обедненным ураном «где бы то ни было в мире».

В Кремле, комментируя планы США продолжить оказание помощи Украине, заявили, что это не повлияет на ход спецоперации. Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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