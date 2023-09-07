Рябков назвал преступным актом передачу снарядов с обедненным ураном Киеву
Решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном являются преступным актом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Это не просто эскалационный шаг, но это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий. <...> Это, по сути дела, преступный акт, другой оценки я дать не могу», – сказал он (цитата по ТАСС).
Рябков заявил, что Вашингтону «все нипочем», поскольку такие боеприпасы будут применяться «не на их территориях». «Понятно, что им все равно, кто там это будет вдыхать, где это будет оседать и к каким это последствиям приведет для тех, кто непосредственно сейчас воюет, и что будет с поколениями, которые будут жить на этой земле», – заключил замминистра.
6 сентября Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью 46-го пакета помощи Украине в $175 млн, в который также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм калибра, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др.
В Кремле, комментируя планы США продолжить оказание помощи Украине, заявили, что это не повлияет на ход спецоперации. Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.