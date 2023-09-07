Рябков назвал преступным актом передачу снарядов с обедненным ураном Киеву

Рябков заявил, что Вашингтону «все нипочем», поскольку такие боеприпасы будут применяться «не на их территориях». «Понятно, что им все равно, кто там это будет вдыхать, где это будет оседать и к каким это последствиям приведет для тех, кто непосредственно сейчас воюет, и что будет с поколениями, которые будут жить на этой земле», – заключил замминистра.