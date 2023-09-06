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Политика

ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном

Ведомости

Организация объединенных наций (ООН) выступает против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генсека организации Фархана Хака.

«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», – сказал он.

6 сентября Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью 46-го пакета помощи Украине в $175 млн. В него также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм калибра, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др.

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В Кремле подчеркнули, что новый пакет не повлияет на ход спецоперации. В марте президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки Украине снарядов с обедненным ураном, уточнив, что их поставка подтверждает готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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