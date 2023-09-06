ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном

6 сентября Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью 46-го пакета помощи Украине в $175 млн. В него также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм калибра, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др.