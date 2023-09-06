ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном
Организация объединенных наций (ООН) выступает против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генсека организации Фархана Хака.
«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», – сказал он.
6 сентября Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью 46-го пакета помощи Украине в $175 млн. В него также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм калибра, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др.
В Кремле подчеркнули, что новый пакет не повлияет на ход спецоперации. В марте президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки Украине снарядов с обедненным ураном, уточнив, что их поставка подтверждает готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца.