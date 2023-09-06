Белый дом: снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы
Снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«Они не представляют радиоактивной угрозы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кирби отметил, что снаряды должны помочь украинской армии «быть более эффективными на поле боя».
6 сентября Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью 46-го пакета помощи Украине в $175 млн, в который также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм калибра, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др.
Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.