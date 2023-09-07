В Кремле считают «плохой новостью» решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном

Песков отметил, что в новой истории Европы уже применялись эти снаряды – их использовали в Югославии. Он напомнил о «печальных последствиях», зафиксированных международными организациями. Песков добавил, что «к сожалению, такая же ситуация неминуемо будет ожидать те украинские территории, на которых они будут применяться».