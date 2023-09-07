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Политика

В Кремле считают «плохой новостью» решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном

Ведомости

Применение снарядов с обедненным ураном имеет весьма печальные последствия, зафиксированные международными организациями. Поэтому решение США передать их Киеву – это «очень плохие новости», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями. Последствия эти ощущаются также на последующих поколениях тех, кто каким-то образом соприкасался и находился в районах применения этого оружия. Это очень плохие новости», – сказал он.

Песков отметил, что в новой истории Европы уже применялись эти снаряды – их использовали в Югославии. Он напомнил о «печальных последствиях», зафиксированных международными организациями. Песков добавил, что «к сожалению, такая же ситуация неминуемо будет ожидать те украинские территории, на которых они будут применяться».

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«Конечно же, ответственность за это целиком и полностью будет лежать на руководстве США, которое приняло это решение. Все должны отдавать себе в этом отчет», – заявил пресс-секретарь президента.

6 сентября Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью 46-го пакета помощи Украине в $175 млн, в который также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм калибра, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др.

В Белом доме заявили, что снаряды не представляют радиоактивной угрозы. В ООН выступили против применения снарядов с обедненным ураном «где бы то ни было в мире».

В Кремле, комментируя планы США продолжить оказание помощи Украине, заявили, что это не повлияет на ход спецоперации. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал решение штатов «преступным актом». 

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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