В Кремле считают «плохой новостью» решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном
Применение снарядов с обедненным ураном имеет весьма печальные последствия, зафиксированные международными организациями. Поэтому решение США передать их Киеву – это «очень плохие новости», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями. Последствия эти ощущаются также на последующих поколениях тех, кто каким-то образом соприкасался и находился в районах применения этого оружия. Это очень плохие новости», – сказал он.
Песков отметил, что в новой истории Европы уже применялись эти снаряды – их использовали в Югославии. Он напомнил о «печальных последствиях», зафиксированных международными организациями. Песков добавил, что «к сожалению, такая же ситуация неминуемо будет ожидать те украинские территории, на которых они будут применяться».
«Конечно же, ответственность за это целиком и полностью будет лежать на руководстве США, которое приняло это решение. Все должны отдавать себе в этом отчет», – заявил пресс-секретарь президента.
6 сентября Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью 46-го пакета помощи Украине в $175 млн, в который также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм калибра, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др.
В Кремле, комментируя планы США продолжить оказание помощи Украине, заявили, что это не повлияет на ход спецоперации. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал решение штатов «преступным актом».
Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.