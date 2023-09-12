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МИД: РФ на саммите G20 подтвердила планы оставаться гарантом поставок удобрений

Ведомости

Россия на прошедшем в Индии саммите G20 подтвердила готовность и дальше оставаться гарантом поставок продовольствия и удобрений, говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи.

«Российская сторона подтвердила намерение оставаться гарантом поставок продовольствия, удобрений и энергоносителей, наращивать экономическую кооперацию с дружественными партнерами из числа стран мирового большинства, особенно по линии ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АСЕАН», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что членам «двадцатки» удалось согласовать итоговую декларацию саммита, в которой отражены договоренности по вопросам продовольствия, климата и энергетики, необходимости реформы международных финансовых институтов, цифровой трансформации и макроэкономической политики. Кроме того Россия считает историческим решение о включении Африканского союза в число постоянных членов G20.

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«Важным достижением стали поставленные конкретные задачи в интересах стран Глобального Юга. Они касаются усиления веса развивающихся стран в глобальном экономическом управлении», – добавили в МИДе. 

Министерство также вновь заявило о том, что России вместе со странами БРИКС удалось пресечь попытки Запада «украинизировать» работу саммита. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что украинский кризис упомянут в тексте декларации, «но  исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют».

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Встреча стран G20 прошла в Нью-Дели 9-10 сентября. Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш рассказала журналистам, что саммит в Индии стал одним из сложнейших за всю историю существования группы, но сработала коллективная позиция стран БРИКС. По ее словам, это связано не только с разногласиями по украинскому сюжету, но и с различием в позициях по всем ключевым вопросам – прежде всего, по теме изменения климата и переходу к низкоуглеродным энергетическим системам.

Как писали ранее «Ведомости», в итоговом документе саммита отмечается, что G20, «обеспокоенная [боевыми действиями] на Украине» и «вспоминая дискуссию на Бали, подтвердила национальные позиции и резолюции, принятые в СБ ООН и Генассамблее ООН [по текущему конфликту на Украине]». Пункт об украинском конфликте в декларации ноября 2022 г. начинался со слов, что «большинство стран осудили [боевые действия] на Украине», с уточнением, что «прозвучали и другие оценки ситуации и санкций». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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