Даванков предложил назвать «законом Мизулиной» инициативу о доносчиках
Фракция партии «Новые люди» ускорит разработку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков» и назовет его «законом Мизулиной», сообщил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков.
В своем Telegram-канале Даванков написал, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина доказала, что с серийным доносительством пора заканчивать. По мнению депутата, она отпугнула от возвращения тысячи россиян, среди которых айтишники, ученые и предприниматели.
«По такому случаю ускорили разработку нашего законопроекта об обязательных работах для серийных доносчиков. Назовем его «закон Мизулиной»», – написал Даванков.
По его словам, 100 часов обязательных работ принесут России большую пользу, чем «попытки навести самодельную справедливость в интернете». Даванков уверен, что это станет уроком для тех, кто считает доносительство нормой. О подготовке законопроекта депутат рассказывал еще весной.
11 сентября Мизулина обратилась к Минобороны с предложением призвать блогера Даню Милохина в армию во время осенней кампании. Она отметила, что он недавно вернулся в Россию, и напомнила о его «русофобских заявлениях». Ранее 12 сентября она сообщила, что Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай.