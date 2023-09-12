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Даванков предложил назвать «законом Мизулиной» инициативу о доносчиках

Ведомости

Фракция партии «Новые люди» ускорит разработку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков» и назовет его «законом Мизулиной», сообщил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков.

В своем Telegram-канале Даванков написал, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина доказала, что с серийным доносительством пора заканчивать. По мнению депутата, она отпугнула от возвращения тысячи россиян, среди которых айтишники, ученые и предприниматели.

«По такому случаю ускорили разработку нашего законопроекта об обязательных работах для серийных доносчиков. Назовем его «закон Мизулиной»», – написал Даванков.

Ранее по теме: Мизулина: Милохин покинул Россию после предложения призвать его в армию

По его словам, 100 часов обязательных работ принесут России большую пользу, чем «попытки навести самодельную справедливость в интернете». Даванков уверен, что это станет уроком для тех, кто считает доносительство нормой. О подготовке законопроекта депутат рассказывал еще весной.

11 сентября Мизулина обратилась к Минобороны с предложением призвать блогера Даню Милохина в армию во время осенней кампании. Она отметила, что он недавно вернулся в Россию, и напомнила о его «русофобских заявлениях». Ранее 12 сентября она сообщила, что Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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