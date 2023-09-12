Даванков предложил назвать «законом Мизулиной» инициативу о доносчиках

11 сентября Мизулина обратилась к Минобороны с предложением призвать блогера Даню Милохина в армию во время осенней кампании. Она отметила, что он недавно вернулся в Россию, и напомнила о его «русофобских заявлениях». Ранее 12 сентября она сообщила, что Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай.