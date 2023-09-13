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Правительство Японии ушло в отставку

Ведомости

Правительство Японии 13 сентября в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Это произошло в преддверии перестановок, которые проводит премьер-министр Фумио Кисида. Позже в тот же день премьер объявил новый состав кабмина, сменив 11 из 19 членов кабинета министров и увеличив число женщин-министров до пяти.

Пост министра обороны занял Минору Кихара. Ранее он был советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Новым министром иностранных дел Японии стала экс-министр юстиции Ёко Камикава.

Ключевые должности в кабмине сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки, министр экономической безопасности Санаэ Такаити, министр по делам цифровизации Таро Коно, а также министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура. Помимо Камикавы и Такаити, женщинами-министрами стали Аюко Като (министр по проблемам низкой рождаемости), Синако Цутия (министр по делам реконструкции) и Ханако Дзими (министр регионального развития).

Kyodo пишет, что перестановки в правительстве происходят на фоне снижения популярности кабмина из-за увеличения цен и отсутствия роста зарплат. При этом сохраняются слухи, что Кисида планирует распустить нижнюю палату, отмечает агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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