Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии 13 сентября в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Это произошло в преддверии перестановок, которые проводит премьер-министр Фумио Кисида. Позже в тот же день премьер объявил новый состав кабмина, сменив 11 из 19 членов кабинета министров и увеличив число женщин-министров до пяти.
Пост министра обороны занял Минору Кихара. Ранее он был советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Новым министром иностранных дел Японии стала экс-министр юстиции Ёко Камикава.
Ключевые должности в кабмине сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки, министр экономической безопасности Санаэ Такаити, министр по делам цифровизации Таро Коно, а также министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура. Помимо Камикавы и Такаити, женщинами-министрами стали Аюко Като (министр по проблемам низкой рождаемости), Синако Цутия (министр по делам реконструкции) и Ханако Дзими (министр регионального развития).
Kyodo пишет, что перестановки в правительстве происходят на фоне снижения популярности кабмина из-за увеличения цен и отсутствия роста зарплат. При этом сохраняются слухи, что Кисида планирует распустить нижнюю палату, отмечает агентство.