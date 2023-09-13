Руководителя «Sputnik Молдова» депортировали из Молдавии

Агентство уточнило, что к Денисову пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не позволив забрать личные вещи и домашних животных. Отмечается, что постановление было датировано 8 сентября, однако его вручили только через пять суток — 13 сентября. Срок обжалования также составляет пять суток. Депортация названа «удалением под сопровождением».