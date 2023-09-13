Газета
Политика

Руководителя «Sputnik Молдова» депортировали из Молдавии

Ведомости

Руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова депортировали из Молдавии. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье».

Агентство уточнило, что к Денисову пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не позволив забрать личные вещи и домашних животных. Отмечается, что постановление было датировано 8 сентября, однако его вручили только через пять суток — 13 сентября. Срок обжалования также составляет пять суток. Депортация названа «удалением под сопровождением».

Издание также приводит причину депортации, указанную молдавскими властями: «Предположительно имеет намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы».

Дмитрий Киселев, гендиректор медиагруппы «Россия Сегодня», в которую входит «Sputnik Молдова», заявил, что «разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений».

25 февраля Евросоюз включил медиагруппу «Россия сегодня» в 10-й пакет антироссийских санкций.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных