Руководителя «Sputnik Молдова» депортировали из Молдавии
Руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова депортировали из Молдавии. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье».
Агентство уточнило, что к Денисову пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не позволив забрать личные вещи и домашних животных. Отмечается, что постановление было датировано 8 сентября, однако его вручили только через пять суток — 13 сентября. Срок обжалования также составляет пять суток. Депортация названа «удалением под сопровождением».
Издание также приводит причину депортации, указанную молдавскими властями: «Предположительно имеет намерение осуществлять деятельность, угрожающую нацбезопасности Молдовы».
Дмитрий Киселев, гендиректор медиагруппы «Россия Сегодня», в которую входит «Sputnik Молдова», заявил, что «разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений».
25 февраля Евросоюз включил медиагруппу «Россия сегодня» в 10-й пакет антироссийских санкций.