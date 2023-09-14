Минобороны сообщило о перехвате двух украинских беспилотников над Брянской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«14 сентября около 00.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Чуть позже в Минобороны сообщили о перехвате еще одного украинского беспилотника самолетного типа, который пытался атаковать регион. Второй инцидент произошел в 00.30.
Ранее 13 сентября министерство сообщило о перехвате трех БПЛА, запущенных с территории Украины, над Белгородской и Брянской областями. Руководители регионов уточнили, что обошлось без пострадавших.
Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.