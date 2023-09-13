ВС России перехватили несколько украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили один украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.
Еще два аналогичных БПЛА были перехвачены при попытке атаковать объекты в Брянской области, добавили в российском оборонном ведомстве.
«13 сентября около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении министерства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что воздушная цель была сбита над селом Тулянка в Валуйском городском округе. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, оперативные службы обследуют место падения беспилотника.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также рассказал о срыве украинской атаки по территории региона. «Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», – написал он в своем Telegram-канале.