ВС России перехватили несколько украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также рассказал о срыве украинской атаки по территории региона. «Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», – написал он в своем Telegram-канале.