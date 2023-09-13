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ВС России перехватили несколько украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили один украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

Еще два аналогичных БПЛА были перехвачены при попытке атаковать объекты в Брянской области, добавили в российском оборонном ведомстве.

«13 сентября около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении министерства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что воздушная цель была сбита над селом Тулянка в Валуйском городском округе. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, оперативные службы обследуют место падения беспилотника.

Ранее по теме: Богомаз сообщил о разрушениях при обстреле села в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также рассказал о срыве украинской атаки по территории региона. «Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», – написал он в своем Telegram-канале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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