Газета
Политика

Богомаз сообщил о разрушениях при обстреле села в Брянской области

Ведомости

Украинские военные обстреляли село Зерново Брянской области, никто не пострадал, но повреждения получили два дома, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. Пострадавших нет. Частично повреждены два жилых домовладения», – написал он.

По данным главы региона, при атаке в селе было нарушено энергоснабжение, на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Ранее по теме: Три украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область

8 сентября в Брянской области на подлете к Выгоничскому району был сбит украинский дрон. Еще один БПЛА был подавлен силами РЭБ, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате произошло возгорание. Еще один дрон, подавленный силами РЭБ, при падении повредил остекление в одном из зданий железнодорожного вокзала «Брянск I». 7 сентября обломки сбитого над Брянском беспилотника также повредили остекление железнодорожного вокзала и привокзальную площадь. Тогда пассажиры были эвакуированы из здания вокзала, падение дрона не повлияло на движение поездов.

Брянскую область регулярно атакуют с украинской стороны. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных