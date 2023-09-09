Богомаз сообщил о разрушениях при обстреле села в Брянской области
Украинские военные обстреляли село Зерново Брянской области, никто не пострадал, но повреждения получили два дома, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. Пострадавших нет. Частично повреждены два жилых домовладения», – написал он.
По данным главы региона, при атаке в селе было нарушено энергоснабжение, на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.
8 сентября в Брянской области на подлете к Выгоничскому району был сбит украинский дрон. Еще один БПЛА был подавлен силами РЭБ, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате произошло возгорание. Еще один дрон, подавленный силами РЭБ, при падении повредил остекление в одном из зданий железнодорожного вокзала «Брянск I». 7 сентября обломки сбитого над Брянском беспилотника также повредили остекление железнодорожного вокзала и привокзальную площадь. Тогда пассажиры были эвакуированы из здания вокзала, падение дрона не повлияло на движение поездов.
Брянскую область регулярно атакуют с украинской стороны. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.