Богомаз сообщил о разрушениях при обстреле села в Брянской области

8 сентября в Брянской области на подлете к Выгоничскому району был сбит украинский дрон. Еще один БПЛА был подавлен силами РЭБ, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате произошло возгорание. Еще один дрон, подавленный силами РЭБ, при падении повредил остекление в одном из зданий железнодорожного вокзала «Брянск I». 7 сентября обломки сбитого над Брянском беспилотника также повредили остекление железнодорожного вокзала и привокзальную площадь. Тогда пассажиры были эвакуированы из здания вокзала, падение дрона не повлияло на движение поездов.