Три украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область
Силы ПВО Министерства обороны РФ сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа на подлете к Выгоничскому району Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил Богомаз.
Глава региона поблагодарил подразделения ПВО и уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Через 20 минут Богомаз сообщил о новой атаке. Украинский БПЛА направлялся к одному из промышленных объектов Брянска, его подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Во время падения обломки аппарата попали в административное здание, оно загорелось. На месте работают пожарные расчеты.
Еще один БПЛА, подавленный силами РЭБ, при падении повредил остекление в одном из зданий железнодорожного вокзала «Брянск I». Пассажиров эвакуировали, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось о предотвращении трех атак БПЛА самолетного типа по объектам Брянской области. Два аппарата уничтожили в воздухе.
7 сентября вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по промышленному объекту в Брянске. Загорелось административное здание. Также Богомаз сообщал об обстреле сел Случевск и Демьянки. Кроме того, в небе над регионом нейтрализовали несколько украинских беспилотников.
Брянскую область регулярно атакуют с украинской стороны. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.