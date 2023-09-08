Три украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область

Через 20 минут Богомаз сообщил о новой атаке. Украинский БПЛА направлялся к одному из промышленных объектов Брянска, его подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Во время падения обломки аппарата попали в административное здание, оно загорелось. На месте работают пожарные расчеты.