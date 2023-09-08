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Общество

Три украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область

Ведомости

Силы ПВО Министерства обороны РФ сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа на подлете к Выгоничскому району Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил Богомаз.

Глава региона поблагодарил подразделения ПВО и уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Через 20 минут Богомаз сообщил о новой атаке. Украинский БПЛА направлялся к одному из промышленных объектов Брянска, его подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Во время падения обломки аппарата попали в административное здание, оно загорелось. На месте работают пожарные расчеты.

Еще один БПЛА, подавленный силами РЭБ, при падении повредил остекление в одном из зданий железнодорожного вокзала «Брянск I». Пассажиров эвакуировали, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось о предотвращении трех атак БПЛА самолетного типа по объектам Брянской области. Два аппарата уничтожили в воздухе.

7 сентября вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по промышленному объекту в Брянске. Загорелось административное здание. Также Богомаз сообщал об обстреле сел Случевск и Демьянки. Кроме того, в небе над регионом нейтрализовали несколько украинских беспилотников.

Брянскую область регулярно атакуют с украинской стороны. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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